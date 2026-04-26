Erste Schätzungen: Petrobras öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Petrobras gibt voraussichtlich am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen, dass Petrobras für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,24 BRL vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,73 BRL je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 137,31 Milliarden BRL – das wäre ein Zuwachs von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123,14 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,59 BRL im Vergleich zu 8,54 BRL im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 562,42 Milliarden BRL, gegenüber 497,55 Milliarden BRL ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at