Petrobras Aktie

Petrobras für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 932443 / ISIN: BRPETRACNOR9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Petrobras öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Petrobras gibt voraussichtlich am 11.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen, dass Petrobras für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,24 BRL vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,73 BRL je Aktie erwirtschaftet.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 137,31 Milliarden BRL – das wäre ein Zuwachs von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 123,14 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,59 BRL im Vergleich zu 8,54 BRL im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 562,42 Milliarden BRL, gegenüber 497,55 Milliarden BRL ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Petrobras SA (Petroleo Brasileiro)

mehr Nachrichten

Analysen zu Petrobras SA (Petroleo Brasileiro)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) 8,38 -3,74% Petrobras SA (Petroleo Brasileiro)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:51 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14:49 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen