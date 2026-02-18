Petrobras Aktie
WKN: 899019 / ISIN: BRPETRACNPR6
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Petrobras stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Petrobras präsentiert voraussichtlich am 05.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,51 BRL aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,320 BRL erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,93 Prozent auf 120,15 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 121,27 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 12 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,05 BRL je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,84 BRL je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 468,80 Milliarden BRL, gegenüber 490,83 Milliarden BRL im Fiskalvorjahr.
