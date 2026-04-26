Petrobras Aktie

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WKN: 615375 / ISIN: US71654V1017

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Petrobras stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Petrobras wird voraussichtlich am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,870 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Petrobras 0,930 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 26,82 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,06 Milliarden USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,75 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,06 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 109,32 Milliarden USD, gegenüber 89,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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