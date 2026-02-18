Petrobras Aktie
WKN: 932443 / ISIN: BRPETRACNOR9
|
18.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Petrobras stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Petrobras wird voraussichtlich am 05.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Petrobras im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,51 BRL je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,320 BRL je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 120,15 Milliarden BRL aus – eine Minderung von 0,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Petrobras einen Umsatz von 121,27 Milliarden BRL eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,05 BRL aus, während im Fiskalvorjahr 2,84 BRL vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 468,80 Milliarden BRL in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 490,83 Milliarden BRL.
Redaktion finanzen.at
