WKN: 932443 / ISIN: BRPETRACNOR9

18.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Petrobras stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Petrobras wird voraussichtlich am 05.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Petrobras im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,51 BRL je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,320 BRL je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 120,15 Milliarden BRL aus – eine Minderung von 0,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Petrobras einen Umsatz von 121,27 Milliarden BRL eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,05 BRL aus, während im Fiskalvorjahr 2,84 BRL vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 468,80 Milliarden BRL in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 490,83 Milliarden BRL.

Redaktion finanzen.at

Petrobras SA (Petroleo Brasileiro)

Petrobras SA (Petroleo Brasileiro) 6,40 0,02% Petrobras SA (Petroleo Brasileiro)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX schlussendlich im Plus -- Nikkei legt letztlich zu - Chinas Börsen ruhen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne zur Wochenmitte. Die Wall Street zeigt sich von ihrer positiven Seite. Der japanische Aktienmarkt zog zur Wochenmitte an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

