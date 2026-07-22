Erste Schätzungen: Petrobras zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Petrobras stellt voraussichtlich am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,30 BRL je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Petrobras noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 BRL in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 153,52 Milliarden BRL – das wäre ein Zuwachs von 28,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 119,13 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,10 BRL aus, während im Vorjahreszeitraum 8,54 BRL vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 566,42 Milliarden BRL in den Büchern stehen werden, gegenüber 497,55 Milliarden BRL im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at