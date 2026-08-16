Erste Schätzungen: PetroChina informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

PetroChina wird voraussichtlich am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,370 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 HKD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 735,26 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 684,15 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,930 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3.176,57 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2.884,86 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at