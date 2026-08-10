PetroChina Aktie

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WKN DE: A0NANC / ISIN: CNE1000007Q1

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10.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PetroChina präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

PetroChina wird voraussichtlich am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,370 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PetroChina 0,200 CNY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PetroChina in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 735,26 Milliarden CNY im Vergleich zu 696,99 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,01 CNY, gegenüber 0,860 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 3.198,88 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 2.660,02 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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