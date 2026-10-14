PetroChina Aktie
WKN DE: A0M4YQ / ISIN: CNE1000003W8
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PetroChina präsentiert Quartalsergebnisse
PetroChina lädt voraussichtlich am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,280 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PetroChina 0,250 HKD je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 777,69 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 785,82 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,02 CNY im Vergleich zu 0,930 HKD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 3.150,09 Milliarden CNY, gegenüber 2.884,86 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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