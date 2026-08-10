PetroChina Aktie

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WKN DE: A0M4YQ / ISIN: CNE1000003W8

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10.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PetroChina stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PetroChina äußert sich voraussichtlich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,370 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PetroChina 0,220 HKD je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 735,26 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 684,15 Milliarden HKD erzielt wurde.

Die Prognosen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,01 CNY, gegenüber 0,930 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 3.176,57 Milliarden CNY im Vergleich zu 2.884,86 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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