Erste Schätzungen: PetroChina stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PetroChina präsentiert voraussichtlich am 30.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,153 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 680,29 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei PetroChina für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 709,67 Milliarden CNY aus.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,860 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,900 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2.846,00 Milliarden CNY, gegenüber 2.730,89 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at