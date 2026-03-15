PetroChina Aktie
WKN DE: A0M4YQ / ISIN: CNE1000003W8
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15.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PetroChina zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PetroChina wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass PetroChina im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,153 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,190 HKD je Aktie gewesen.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 709,67 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 737,22 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,862 CNY im Vergleich zu 0,980 HKD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 2.834,68 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2.993,50 Milliarden HKD.
Redaktion finanzen.at
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