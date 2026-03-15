PetroChina Aktie

PetroChina für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4YQ / ISIN: CNE1000003W8

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: PetroChina zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PetroChina wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass PetroChina im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,153 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,190 HKD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 709,67 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 737,22 Milliarden HKD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,862 CNY im Vergleich zu 0,980 HKD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 2.834,68 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2.993,50 Milliarden HKD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu PetroChina Co. Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu PetroChina Co. Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PetroChina Co. Ltd. 1,18 1,11% PetroChina Co. Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:21 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03:26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen