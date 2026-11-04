Petrodorado Energy Aktie

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WKN DE: A2PXKZ / ISIN: CA77544C1041

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04.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Petrodorado Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Petrodorado Energy wird voraussichtlich am 19.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,005 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Petrodorado Energy 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 16,9 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 28,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Petrodorado Energy 13,2 Millionen CAD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,030 CAD im Vergleich zu -0,050 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 74,4 Millionen CAD, gegenüber 56,9 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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