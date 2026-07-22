Petroleo Brasileiro Aktie
WKN: 541501 / ISIN: US71654V4086
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Petroleo Brasileiro mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Petroleo Brasileiro äußert sich voraussichtlich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,25 USD. Dies würde einem Zuwachs von 71,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Petroleo Brasileiro 0,730 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Petroleo Brasileiro nach den Prognosen von 6 Analysten 30,17 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 43,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,02 Milliarden USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,95 USD, gegenüber 3,06 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 112,15 Milliarden USD im Vergleich zu 89,06 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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