Petroleo Brasileiro Aktie
WKN: 541501 / ISIN: US71654V4086
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26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Petroleo Brasileiro präsentiert Quartalsergebnisse
Petroleo Brasileiro äußert sich voraussichtlich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,930 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 31,59 Milliarden USD – ein Plus von 34,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Petroleo Brasileiro 23,47 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,79 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,06 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 119,57 Milliarden USD, gegenüber 89,06 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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