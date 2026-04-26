Erste Schätzungen: Petroleo Brasileiro verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Petroleo Brasileiro lädt voraussichtlich am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,928 USD. Das entspräche einer Verringerung von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,930 USD erwirtschaftet wurden.

Petroleo Brasileiro soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,95 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,75 USD im Vergleich zu 3,06 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 109,64 Milliarden USD, gegenüber 89,06 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at