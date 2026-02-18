Erste Schätzungen: Petroleo Brasileiro veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Petroleo Brasileiro wird voraussichtlich am 05.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,573 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,450 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 11,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 23,06 Milliarden USD gegenüber 20,77 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,09 USD, gegenüber 1,05 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 89,52 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 91,05 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at