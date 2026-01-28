Erste Schätzungen: Pexip informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pexip äußert sich voraussichtlich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,534 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,590 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 6,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 353,4 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 332,5 Millionen NOK umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,10 NOK, gegenüber 1,16 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 1,25 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,12 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at