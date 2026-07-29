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WKN DE: A2P39H / ISIN: NO0010840507

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pexip informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pexip wird voraussichtlich am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,044 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pexip noch ein Gewinn pro Aktie von 0,420 NOK in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 30,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 281,1 Millionen NOK erzielt wurde.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,308 USD aus. Im Vorjahr waren 2,02 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 140,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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