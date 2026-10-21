Erste Schätzungen: Pexip legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pexip wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,057 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,250 NOK erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 6 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 30,5 Millionen USD für Pexip, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 265,6 Millionen NOK erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,330 USD im Vergleich zu 2,02 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 141,2 Millionen USD, gegenüber 1,23 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at