Pexip Aktie
WKN DE: A2P39H / ISIN: NO0010840507
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pexip präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Pexip veröffentlicht voraussichtlich am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,817 NOK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,650 NOK je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 365,8 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 5,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 348,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,55 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,02 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 6 Analysten von durchschnittlich 1,33 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 1,23 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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