Peyto Exploration & Development Aktie

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WKN DE: A1H5LQ / ISIN: CA7170461064

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25.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Peyto Exploration Development mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Peyto Exploration Development wird voraussichtlich am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,397 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Peyto Exploration Development noch 0,450 CAD je Aktie eingenommen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 328,7 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 50,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 218,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,28 CAD, gegenüber 2,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,47 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,06 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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