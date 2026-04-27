Erste Schätzungen: Peyto Exploration Development stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Peyto Exploration Development lässt sich voraussichtlich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Peyto Exploration Development die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,795 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Peyto Exploration Development noch 0,570 CAD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Peyto Exploration Development im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 403,1 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 294,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 37,06 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,57 CAD, gegenüber 2,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,49 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,06 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at