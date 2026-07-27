Peyto Exploration & Development Aktie

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WKN DE: A1H5LQ / ISIN: CA7170461064

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27.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Peyto Exploration Development zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Peyto Exploration Development wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,500 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Peyto Exploration Development einen Gewinn von 0,440 CAD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 32,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 331,5 Millionen CAD gegenüber 250,0 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,39 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,09 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,48 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,06 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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