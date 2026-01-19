Erste Schätzungen: Pfizer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pfizer veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal – damit rechnen Experten.

Pfizer lässt sich voraussichtlich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pfizer die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,582 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 16,85 Milliarden USD – ein Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 17,76 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,12 USD im Vergleich zu 1,41 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich bei 62,07 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 63,63 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at