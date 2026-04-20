Pfizer Aktie

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WKN: 852009 / ISIN: US7170811035

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Quartalsbilanz in Sicht 20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pfizer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Pfizer legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Demnächst wird Pfizer die Zahlen zum vergangenen Quartal präsentieren.

Pfizer wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,719 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 38,27 Prozent erhöht. Damals waren 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Pfizer 17 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,82 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Pfizer 13,72 Milliarden USD umsetzen können.

Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,96 USD je Aktie, gegenüber 1,36 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 24 Analysten durchschnittlich auf 61,33 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 62,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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04.02.26 Pfizer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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