Erste Schätzungen: Pfizer präsentiert Quartalsergebnisse

Pfizer veröffentlicht bald das Zahlenwerk für das abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

Pfizer stellt voraussichtlich am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,678 USD. Dies würde einem Zuwachs von 32,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Pfizer 0,510 USD je Aktie vermeldete.

Pfizer soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,42 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 16 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,94 USD, gegenüber 1,36 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 61,77 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 62,58 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at