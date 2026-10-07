Erste Schätzungen: PG&E legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

PG&E stellt voraussichtlich am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,421 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 13,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,370 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 8,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,76 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,65 USD, gegenüber 1,18 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 26,17 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 24,94 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at