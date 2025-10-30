Erste Schätzungen: Pharma Equity Group A-S Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pharma Equity Group A-S Registered lädt voraussichtlich am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

1 Analyst ewartet einen Verlust je Aktie von -0,010 DKK. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,010 DKK ebenfalls auf diesem Niveau.

Pharma Equity Group A-S Registered soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen DKK erzielt haben. Davon geht 1 Analyst aus und liegt damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen DKK erzielt hatte.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,000 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,020 DKK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 15,0 Millionen DKK aus im Gegensatz zu 0,0 Millionen DKK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at