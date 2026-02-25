Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Shs Reg S Aktie
WKN DE: A2QLQY / ISIN: US71716E1055
|
25.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 präsentiert in der voraussichtlich am 12.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,015 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.
Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 111,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,031 USD im Vergleich zu -0,180 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 387,8 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 296,7 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Shs Reg S
|
06:21
|Erste Schätzungen: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
22.10.25