Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 Shs Reg S Aktie

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WKN DE: A2QLQY / ISIN: US71716E1055

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 wird voraussichtlich am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,001 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 16,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 92,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 79,2 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,203 USD im Vergleich zu 0,040 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 407,1 Millionen USD, gegenüber 377,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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