Erste Schätzungen: Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Pharming Group NV American Depositary Shares Repr 10 wird voraussichtlich am 30.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,063 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 USD erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,23 Prozent auf 101,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,230 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,040 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 405,1 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 377,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at