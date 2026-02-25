Erste Schätzungen: Pharming Group NV präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Pharming Group NV lässt sich voraussichtlich am 12.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pharming Group NV die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,002 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pharming Group NV noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 EUR in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 111,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 86,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,003 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,020 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 387,8 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 274,8 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at