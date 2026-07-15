Pharming Group NV Aktie
WKN DE: A1H65A / ISIN: NL0010391025
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15.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Pharming Group NV präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Pharming Group NV wird sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,006 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 EUR je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 101,3 Millionen USD für Pharming Group NV, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 82,2 Millionen EUR erzielt wurde.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,023 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,000 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 405,1 Millionen USD, gegenüber 333,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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