Erste Schätzungen: Pharming Group NV zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pharming Group NV wird voraussichtlich am 07.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,000 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 92,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 75,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 407,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 333,3 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at