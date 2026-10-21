Erste Schätzungen: Pharming Group NV zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Pharming Group NV stellt voraussichtlich am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen, dass Pharming Group NV für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,016 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 103,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 83,3 Millionen EUR erzielt wurde.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,023 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 378,8 Millionen USD, gegenüber 333,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at