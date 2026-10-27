PHC Holdings Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C48R / ISIN: JP3801300009
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27.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PHC legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
PHC präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass PHC im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 45,22 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 14,13 JPY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 92,04 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 2,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte PHC einen Umsatz von 89,52 Milliarden JPY eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 170,42 JPY aus. Im Vorjahr waren 3,90 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 372,72 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 364,40 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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