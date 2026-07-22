PHC Holdings Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C48R / ISIN: JP3801300009
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22.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PHC legt Quartalsergebnis vor
PHC lädt voraussichtlich am 06.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass PHC für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 21,19 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -18,550 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll PHC im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 85,71 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,21 Prozent gesteigert.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 128,60 JPY, gegenüber 3,90 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 366,43 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 364,40 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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