PHC Holdings Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C48R / ISIN: JP3801300009
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: PHC veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
PHC wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 15,83 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 22,55 JPY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 0,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 95,54 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 94,68 Milliarden JPY umgesetzt.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 42,91 JPY, gegenüber 83,13 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 365,54 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 361,59 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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