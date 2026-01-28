Erste Schätzungen: PHC zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

PHC stellt voraussichtlich am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 13,50 JPY aus. Im letzten Jahr hatte PHC einen Gewinn von 28,06 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll PHC im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 93,07 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,03 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 54,69 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 83,13 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 363,01 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 361,59 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at