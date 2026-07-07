Erste Schätzungen: Philip Morris legt Quartalsergebnis vor

Das sind die Erwartungen der Analysten an Philip Morris.

Philip Morris wird voraussichtlich am 22.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,03 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,95 USD erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 4,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 10,60 Milliarden USD gegenüber 10,13 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 8,36 USD je Aktie, gegenüber 7,26 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 43,41 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 40,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at