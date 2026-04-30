Erste Schätzungen: Philippine Long Distance Telephone stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Philippine Long Distance Telephone wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,705 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Verringerung um 4,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 953,5 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei Philippine Long Distance Telephone für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 913,3 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,68 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,41 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,83 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 3,80 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at