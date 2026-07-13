Erste Schätzungen: Philips Electronics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Philips Electronics äußert sich voraussichtlich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,402 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Philips Electronics ein EPS von 0,280 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,93 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,92 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,77 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,06 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 20,66 Milliarden USD, gegenüber 20,13 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at