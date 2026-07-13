Erste Schätzungen: Philips präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Philips wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,352 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,250 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,32 Milliarden EUR gegenüber 4,34 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,48 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,53 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,940 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 17,93 Milliarden EUR, gegenüber 17,83 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at