Philips Aktie

Philips für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Quartalsbilanz in Sicht 13.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Philips präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Erste Schätzungen: Philips präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die Philips-Bilanz.

Philips wird voraussichtlich am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,352 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,250 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 4,32 Milliarden EUR gegenüber 4,34 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,48 Prozent.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 17 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,53 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,940 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 17,93 Milliarden EUR, gegenüber 17,83 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Philips N.V.

mehr Nachrichten