Philips Aktie
WKN: 940602 / ISIN: NL0000009538
|Zahlenvorlage in Sicht
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Philips stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Philips präsentiert in der voraussichtlich am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,341 EUR gegenüber 0,190 EUR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,42 Milliarden EUR aus – eine Steigerung von 2,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Philips einen Umsatz von 4,30 Milliarden EUR eingefahren.
Insgesamt erwarten 16 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,63 EUR je Aktie, gegenüber 0,940 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 17,95 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 17,83 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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