Erste Schätzungen: Phillips 66 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Phillips 66 wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 17 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 7,42 USD. Dies würde einem Zuwachs von 245,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Phillips 66 2,15 USD je Aktie vermeldete.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 30,83 Prozent auf 43,40 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 33,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 18 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,98 USD, gegenüber 10,79 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 155,41 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 132,19 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at