Erste Schätzungen: Phillips 66 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Phillips 66 präsentiert voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 11,50 USD aus. Im letzten Jahr hatte Phillips 66 einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Phillips 66 nach den Prognosen von 9 Analysten 43,84 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 27,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34,51 Milliarden USD umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 30,06 USD, gegenüber 10,79 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 172,21 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 132,19 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at