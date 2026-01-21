Erste Schätzungen: Phillips 66 stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Phillips 66 stellt voraussichtlich am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

19 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,22 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 34,18 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Phillips 66 einen Umsatz von 33,71 Milliarden USD eingefahren.

20 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,17 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 4,99 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 133,79 Milliarden USD, gegenüber 143,12 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at