Erste Schätzungen: Phillips Edison Company gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Phillips Edison Company lädt voraussichtlich am 23.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,183 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 4,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 179,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Phillips Edison Company für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 187,5 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,778 USD je Aktie, gegenüber 0,890 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 760,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 732,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at