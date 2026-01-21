Erste Schätzungen: Phillips Edison Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Phillips Edison Company stellt voraussichtlich am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,156 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 167,6 Millionen USD – ein Minus von 3,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Phillips Edison Company 174,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,617 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 0,510 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 658,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 666,4 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at