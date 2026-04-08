Erste Schätzungen: Phillips Edison Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Phillips Edison Company gibt voraussichtlich am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,172 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 184,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 179,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,715 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,890 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 757,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 732,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at