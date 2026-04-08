Phillips Edison & Company Aktie
WKN DE: A3CU4U / ISIN: US71844V2016
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Phillips Edison Company öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Phillips Edison Company gibt voraussichtlich am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,172 USD gegenüber 0,210 USD im Vorjahresquartal.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 184,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 3,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 179,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,715 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,890 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 757,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 732,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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